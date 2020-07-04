© REUTERS / Ali Hashisho
وتابع البيان: "إن سياسة دعم سعر الدواء هو ضرورة أساسية كي يتمكن اللبنانيون من الاستمرار في الحصول على أدويتهم، إلا أنه غاب عن بال المسؤولين انعكاس الدعم من جهة، وارتفاع سعر الدولار الجنوني من جهة أخرى على القطاع الصيدلي برمته، مما أدى إلى تذويب جعالته، وبالتالي فإن شبح اقفال الكثير من الصيدليات قد بدأ يشق طريقه وان الجوع بات يطرق أبواب الزملاء الصيادلة ويهدد مستقبلهم ومصير عائلاتهم".
وأضافت: "إن مصلحة الصيادلة في القوات اللبنانية التي كانت ولا تزال السباقة في مواكبة هموم الصيادلة عبر الاجتماعات المتكررة مع المعنيين"، وحذرت المصلحة من "أي تلكؤ عن مقاربة الوضع، لأنه سيؤدي حتما إلى انهيار كلي لهذا المرفق الحيوي، هذا عدا عن التداعيات الكارثية على صحة المواطن".
في سياق متصل، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في لبنان، مقطع فيديو يظهر الغضب الكبير الذي شهدته بيروت بعد إقدام مواطن لبناني على الانتحار في وسط بيروت نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات من انهيار قطاع الصيدلة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.