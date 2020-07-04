وقال آكار، في تصريحات على متن السفينة: "نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف"، وذلك حسب وكالة "الأناضول".
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الجمعه، وصول وزير الدفاع التركي إلى ليبيا بهدف مواصلة التعاون القائم والتنسيق الأوثق.
وأقيم حفل استقبال عسكري للوزير التركي في مطار معيتيقة الدولي، بحضور نائب وزير الدفاع الليبي صلاح الدين عبد الله النمرس، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق محمد شريف، وقائد البحرية عبد الحكيم أبو حلي وسفير تركيا لدى طرابلس وغيرهم من المسؤولين الأتراك والليبيين. وتوجه الوزير التركي والوفد المرافق له بعد الاستقبال إلى مقر القيادة الاستشارية للتعاون الأمني الدفاعي والتدريب، الذي أنشئ ضم إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي يوجه "رسالة حاسمة" خلال تفقده سفينة حربية قبالة سواحل ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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