تعيين مستشار ورئيس جديدين لجهاز الأمن الوطني العراقي

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) فإن"الكاظمي كلف عبد الغني الأسدي رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدلا من فالح الفياض".

وأضافت أنه "تم إعفاء فالح الفياض أيضا من مهام مستشار الأمن الوطني، وتعيين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي مستشارا للأمن الوطني".

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وبحسب وسائل إعلام محلية، يأتي قرار إعفاء الفياض، الذي يشغل أيضا منصب قائد الحشد الشعبي، بالتزامن مع انتشار أنباء عن نية رئيس الحكومة الكاظمي إعادة هيكلة الحشد الشعبي، وإخضاعه بشكل مباشر لسلطات قيادة الجيش العراقي.

أما عن الأسدي، فهو أحد الضباط السابقين في الجيش العراقي في عهد الرئيس السابق صدام حسين، وقد شارك خلال حربي الخليج الأولى والثانية، وكان مشرفا على العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب، بحربه ضد تنظيم داعش.

وكان الأسدي قد أحيل إلى التقاعد بقرار من رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي عام 2018 ببسبب بلوغهم السن القانوني للتقاعد الوجوبي، وهو ما رفضه الأسدي، لافتا إلى أن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب حينها، الفريق طالب شغاتي يكبره سناً بعامين ولم يحال الى التقاعد.

وتأتي هذه التغييرات في إطار ما أعلنه الكاظمي مؤخراً من أنه ماض في إجراء تغييرات مرتقبة في عدد من المناصب الحكومية العليا.