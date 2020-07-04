التشيك توضح آلية حديثة للتعاون مع سوريا

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بدورها أوضحت وزارة الخارجية التشيكية أن "شركات تشيكية انضمت إلى المشاريع الإنسانية والتنموية في سوريا بعد العمل بهذه الآلية لافتة إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يسمح لرجال الأعمال التشيك بإجراء مسح للفرص التصديرية في السوق السورية وإقامة علاقات تجارية بشكل أسهل مع الشركاء السوريين".
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