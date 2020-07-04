اليمن.. "الحوثيون" يعلنون وصول 3 ناقلات نفط للحديدة

اليمن/ الخليج 365



أعلنت جماعة الحوثي، السبت، وصول 3 سفن محملة بمشتقات النفط إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، غربي اليمن.



وقال يحيى شرف الدين، نائب رئيس مؤسسة مؤانئ البحر الأحمر (تتبع الحوثيين)، في تغريدة على "تويتر"، إن "الناقلة (سيوزيت) المحملة بـ 29 ألفا و134 طناً من البنزين وصلت إلى ميناء الحديدة".

كما أشار شرف الدين، إلى وصول الناقلة "سي هارت" التي تحمل 27 ألف طن من الديزل، بالإضافة إلى الناقلة "حافظ" المحملة بـ26 ألفا و953 طن من مادة المازوت.

والخميس، أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على دخول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، بناء على طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث.



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وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، اتهمت جماعة الحوثي التحالف العربي، باحتجاز 22 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ 536 ألف طن من الوقود، وفق شبكة "المسيرة" الإخبارية التابعة للجماعة.

وتسبب احتجاز السفن النفطية، وفق المصدر ذاته، بخلق أزمة حادة بالمحروقات منذ أكثر من شهر في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين.



ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم؛ حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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