وزير الدفاع التركي: ماضون بدعم ليبيا وفق القانون الدولي

طرابلس/ الخليج 365

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مضي بلاده في الوقوف إلى جانب ليبيا وفق ما يقتضيه القانون الدولي والعدل.

جاء ذلك في كلمة له السبت، خلال زيارته جنود بلاده في طرابلس، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى ليبيا.

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وقال أكا:ر "نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف".

وفيما يخص ادعاءات تحرش القوات البحرية التركية بسفينة فرنسية، أوضح أكار أنها "مكيدة يراد منها تحقيق غايات سياسية لا عسكرية، وعلى فرنسا الاعتذار من تركيا".

يتبغ////

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