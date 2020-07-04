الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمال العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، ضمن عملية "مخلب النمر" شمال العراق.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر"، أنه "جرى تحييد 3 عناصر من المنظمة الإرهابية خلال عملية مخلب النمر".

وأشارت الوزارة في التغريدة، إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة، بينها بندقيات وقنابل يدوية وقذائف صاروخية وغيرها.

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وفي 17 يونيو، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الماضي.



يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.



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