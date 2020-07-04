فنون أبها تنظم أمسية عن تجارب الدراما والمسرح

تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء الثلاثاء أمسية بعنوان ” تجارب في الدراما والمسرح” ضمن مبادرة فنوننا في منازلنا تتحدث فيها الدكتورة ملحة عبدالله مؤلفة وناقدة والمخرج فطيس بقنه ويديرها الفنان فيصل الشعيب. وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية ستتناول التجربة الإبداعية للضيفين وتأثير منطقة عسير في مسيرتهم الإبداعية ذات الأثر الكبير في المسرح والتلفزيون و الاحتفالات الوطنية الكبرى، مشيرا الى نقل الأمسية عبر منصتي زووم و اليوتيوب بشكل مباشر لاثراء الحوار بالمداخلات حيث ستبدأ في تمام التاسعة مساء .

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