كشف الأهلي الأقنعة

● تعود المسؤولون في النادي الأهلي على الوضوح والشفافية، وكانت أمورهم في وضح النهار، لا يجيدون اللعب من تحت الطاولة، كان ذلك ماعهدته منهم جماهيرهم.

● كانت أسرار الأهلي داخل أسوار النادي ومن الصعوبة بمكان أن تظهر خلافاتهم ونقاشاتهم للعلن، كل ذلك يدور ويحدث داخل قلعتهم الكبيرة لكيانهم الكبير.

● لم يتعود الوسط الرياضي ولا الجمهور الأهلاوي من مسيري سفير الوطن، أن يفاوضون لاعبًا، من خلف الأسوار، ولم يكن الملكي بحاجة لذلك، فهو قبلة للاعبين، والكثير يتمنى أن ينضم إلى صفوفه، وتمثيله.

● مرت فترات على الإمبراطور الأهلاوي عانى منها من تدخلات، وفرضت عليه أوامر أدت إلى ابتعاد رمزه الخالد بن عبدالله، وإبنه فيصل، وبعض الداعمين له.

● حدث كل هذا من أجل اسقاط هيبته وقوته، بعد أن عاد لإعتلاء المنصات. ففي موسم واحد حقق الدوري، وكأس الملك، وكأس السوبر، وكان ذلك مزعجًا لمن لايتمنون عودته، ولم يتحملوا أن يكون الأهلي بطلًا.

● ماذا بقي؟

بقي القول:

تعرف جماهير الأهلي من هو المقصود في مقالتي وترنيمتي، وعليها أن تلتف حول الكيان، وأن لا يتأثروا بالشائعات، ولا يصدقون مدعي المعرفة، والعلم بأمور ناديهم، وهؤلا هم مجرد سوسة تنخر في كيانكم، وينفذون أجندة مرسومة لهم من أجل النيل من سفير الوطن، وعليكم أن تثبتوا للوسط الرياضي أنكم مع أهليكم، وأن العشق له، والوقوف معه، وليس مع شخص، دون آخر، فثقوا أن كل من خدم الأهلي، خدمته مقدرة، وهي من أجل الأهلي، وكل من دفع ريالًا من ماله الخاص، لم يفعل ذلك إلا عشقًا للملكي.

● ترنيمتي:

لله در من سعى

وقام بكشف الأقنعة

لله دره صحانا

من لابسٍ ثوب الرقي

مدثرٍ ثوب الورع

وماعاد فينا له سعة

Advertisements

ميال للفضايح

ولابس(ن) ثوب النقي

مهما فعل والا قال

إياك أن تطعه

خداع كذابٍ أشر

وبالبلادة هو شقي

@muh__aljarallah