29500 طالب وطالبة يواصلون دراسة الفصل الصيفي عن بُعد بجامعة الملك خالد

تواصل جامعة الملك خالد تقديم الفصل الصيفي عن بُعد لأكثر من 29500 طالب وطالبة في مختلف تخصصات ومقرات الجامعة في أبها ومحافظات منطقة عسير بواقع 653 مقررًا دراسيًّا يقدمها 594 عضو وعضوة هيئة تدريس في 1678 شعبة.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أنه في ضوء مقاييس نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية خلال الأسبوع الخامس من الفصل الصيفي 1441هـ (7- 11 ذي القعدة) بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول 106047 كما بلغ عدد التقييمات 121420 وعدد لوحات النقاش 12985 فيما بلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 3002 وعدد جلسات الفصول الافتراضية 1544 وعدد الحاضرين في جلسات الفصول الافتراضية 43553.