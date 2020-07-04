الخليج -ياسر الحبيشي : دعا وزير الصحة توفيق الربيعة كلَّ مَن يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا للتوجه عاجلاً إلى إحدى عيادات “تطمن”. وأكد “الربيعة” أن المُراجع سيحصل في “تطمن” على تقييم لحالته الصحية، ووضعه على البروتوكول العلاجي المناسب، أو نقله لمستشفى إذا كانت حالته تستدعي التنويم. وأرفق وزير الصحة قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل فيها على الرابط الآتي:‏ https://www.moh.gov.sa/Tataman-Clinics

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الربيعة” يدعو مَن يشعر بأعراض “كورونا” للتوجه إلى عيادات “تطمن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.