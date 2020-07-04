الطقس : سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، أنه من المتوقع استمرار السحب الرعدية المصحوبة بالأمطار والرياح النشطة على مناطق نجران وجازان وعسير ومرتفعات الباحة.

كما توقعت “الأرصاد” نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأضافت “الأرصاد” أنه من المتوقع أن تنشط رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ ساعة في البحر الأحمر، كما تنشط رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ ساعة في الخليج العربي، وتسجل أعلى درجة حرارة عند 47 في الدمام والأحساء وحفر الباطن، فيما تكون أدنى درجة حرارة عند 21 في أبها.