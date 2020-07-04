ترامب ينتقد «ثورة الثقافة اليسارية» خلال زيارة جبل راشمور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من وصفهم بأنهم «غوغاء غاضبون»، ممن حاولوا تحطيم تماثيل لقادة الكونفيدرالية وشخصيات تاريخية أخرى، وحذر أمام آلاف من أنصاره في جبل راشمور من أن المحتجين يحاولون محو التاريخ الأمريكي.

وحذر ترامب، متحدثاً تحت سفح النصب التذكاري الشهير في جبل راشمور الذي نُحتت عليه وجوه أربعة رؤساء أمريكيين سابقين هم جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وثيودور روزفلت وإبراهام لينكولن، من أن المتظاهرين ضد التفرقة العرقية والعنصرية في المجتمع الأمريكي يهددون أسس النظام السياسي في البلاد، مضيفاً: لا يكون لديكم شك، ثورة الثقافة اليسارية تلك تهدف للإطاحة بالثورة الأمريكية.. يتعلم أطفالنا في المدارس أن يكرهوا بلدهم.

وأعلن ترامب أنه سيقيم «متنزهاً وطنياً للأبطال الأمريكيين» وصفه بأنه سيضم «أعظم أمريكيين عاشوا على وجه الأرض» دون تقديم مزيد من التفاصيل، ومضى قائلاً: الغوغاء الغاضبون يحاولون تحطيم تماثيل المؤسسين لبلادنا وتشويه أكثر النصب التذكارية قدسية لدينا وإطلاق موجة من الجرائم العنيفة في مدننا.

وتابع: ثمة فاشية جديدة تنتمي لليسار المتطرف تطلب الولاء المطلق، إذا لم تتحدث بلغتها وتنفذ طقوسها وتردد تعاويذها وتتبع وصاياها فستتعرض للرقابة والإبعاد وتدرج في قائمة سوداء وتتعرض للملاحقة والعقاب، لن يحدث هذا لنا.

وتزامن حضور ترامب هذا الحدث، الجمعة، مع تسجيل سبع ولايات أمريكية لأعداد إصابة قياسية جديدة بكوفيد-19، واجتذب الحدث نحو 7500 شخص تكدسوا في مدرج والكثير منهم لم يلتزم باستخدام الكمامة، في مخالفة لإرشادات مسؤولي الصحة العامة الذين حثوا الأمريكيين على تجنب التجمعات الكبيرة لإبطاء انتشار كوفيد-19.

وأظهر تسجيل فيديو نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت، اعتقال السلطات بعض المحتجين من السكان الأصليين بعد أن قطعوا طريقاً مؤدياً لجبل راشمور، وانتقد السكان الأصليون زيارة ترامب بسبب خطر نشر العدوى ولأنها تحتفل بالاستقلال الأمريكي في منطقة تعتبر مقدسة بالنسبة لهم، ومن المقرر أن يقيم ترامب احتفالاً آخر بعطلة يوم الاستقلال التي توافق الرابع من يوليو / تموز الجاري، في واشنطن.