شكرا لقرائتكم خبر عن 674 ألف إصابة بكورونا في روسيا و10 آلاف وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا، السبت، 6632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 674515.

وقالت السلطات، إن 168 شخصاً لاقوا حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 10027.

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