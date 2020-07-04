انطلاق برنامج «عطلتنا غير» في الشارقة بمشاركة 18 نادياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق الأحد 5 يوليو الجاري برنامج صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير» بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي ومشاركة 18 نادياً ويستمر حتى 30 يوليو عبر نظام الاتصال المرئي «ويبكس» تحقيقاً لأهداف المجلس الاستراتيجية في العناية بالنشء والارتقاء بالقدرات والمواهب واستثمار أوقات فراغهم وتمكينهم من ممارسة هواياتهم المفضلة وغرس روح العمل الجماعي في ظل الظروف الراهنة وتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.

وقد أغلق التسجيل في المجلس لعدد 80 منتسباً للأعمار من 8 سنوات حتى 12 سنة بنين وبنات ليتم بدء فعاليات وأنشطة البرنامج لمدة ساعتين يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً.

وبهذه المناسبة، أشار عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إلى أن إقامة هذه الفعالية في الإجازة الصيفية تأتي للاهتمام بالنشء من كلا الجنسين وترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ودعم مثل هذه البرامج التي تعمل على تنمية قدرات هذه الفئة العمرية وتمكينها من الاستفادة من شتى المجالات.

وأضاف: حظي البرنامج بإقبال سريع من أولياء الأمور للتسجيل منذ الإعلان عنه ليتم إغلاق باب التسجيل خلال يوم واحد وتم وضع برنامج منوع يضم العديد من الأنشطة والفعاليات الدينية والترفيهية والرياضية والثقافية والتوعوية والصحية التي نسعى في مجملها إلى تنمية قدرات المنتسبين والجمع بين الترفيه والتسلية والفائدة وترسيخ القيم ونشر الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية بجانب إقامة العديد من المسابقات المختلفة التي تعمل على إظهار المواهب ورفع حماس المنتسبين الذين سيتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات حسب الفئة العمرية تحت إشراف إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.

قام فريق العمل بوضع معايير معينة للمشاركات ليتم تقييمهم من خلال مختلف المسابقات منها الدينية في التجويد وحفظ سورة قرآنية أسبوعياً وشرح حديث شريف بالفيديو بجانب البرامج الرياضية، ويشارك 18 نادياً من الأندية التابعة للمجلس في هذا البرنامج وهي: الشارقة للشطرنج للفتيات والشارقة للشطرنج للرجال والثقة للمعاقين والفروسية والحمرية والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والرياضات البحرية والسيارات القديمة ومليحة والذيد والبطائح والمدام والصقارين وخورفكان وخورفكان للمعاقين ودبا الحصن واتحاد كلباء.