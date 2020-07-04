شكرا لقرائتكم خبر عن ضرورة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ.. و3 آلاف درهم غرامة المخالفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
دعت شرطة أبوظبي السائقين، ضمن حملة «درب السلامة»، إلى أهمية الاستعداد الدائم لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة، والالتزام بالسلوكات المرورية الصحيحة عند مرورها، لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث، عبر إفساح الطريق لهذه المركبات وإعطائها الأولوية، وعدم عرقلتها أو تأخيرها.
وذكرت أن ذلك يسهم في منع تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث، لإسعاف المصابين، وتسهيل عمل طواقم الإسعاف في الزمن المحدد.
وأكدت أن مخالفة عدم إعطاء الأفضلية تبلغ قيمتها 3 آلاف درهم، مع حجز المركبة 30 يوما و6 نقاط مرورية.
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