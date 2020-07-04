فيتنام تفتتح أول فندق مطلي بالذهب في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرتشف نزلاء فندق «دولتشي هانوي غولدن لايك» في هانوي، القهوة في فناجين مُذهبة ويستحمون في مغاطس مطلية بهذا المعدن النفيس.

فقد فتح أول فندق مطلي بالذهب في العالم، أبوابه في هانوي عاصمة فيتنام، ويعرب مالكوه عن ثقتهم بنجاحه رغم القيود المفروضة على الطيران بسبب جائحة كوفيد-19، وكلف بناء الفندق 200 مليون دولار، وقد طلي بهو الفندق وحوض السباحة، والغرف، فضلاً عن أواني المائدة بالذهب من عيار 24 قيراطاً.

وتبلغ كلفة النزول في الفندق 250 دولاراً في الليلة، وهو سعر مرتفع بالنسبة لفيتنام لكن بعض أثرياء البلاد يمكنهم أن يعيشوا فيه حياة ترف، من جهته قال رئيس مجموعة «هوا بين» المالكة للفندق، نغوين هو دوونغ: نريد أن ينزل في الفندق أناس عاديون وآخرون فاحشو الثراء.

وتعزى كلفة البناء المتواضعة نسبياً إلى تنفيذ الطلاء بالذهب محلياً، ما أدى إلى خفض الكلفة بشكل كبير.

وأوضح دونغ قائلاً: مجموعتنا تملك مصنعاً لطلاء الذهب، لذا فإن كلفة تجهيزات الفندق وأثاثه كانت منخفضة نسبياً، ولم تمنعه الجائحة التي شلت السياحة العالمية من تدشين الفندق، بعدما نالت فيتنام إشادة بسبب اعتمادها إجراءات إغلاق سريعة أدت إلى احتواء انتشار الوباء، مضيفاً: سنحقق الأرباح بالتأكيد العام المقبل.

ويطل حوض السباحة على المدينة، فيما تقدم وجبات الطعام تقدم في الطابق الخامس والعشرين للفندق الواقع في وسط هانوي، وقد تمزج الأطباق بمادة ذهبية غامضة على ما يفيد المالكون، بينما أعرب النزلاء عن سعادتهم الكبرى للنزول في هذا الفندق، وقال الكوري الجنوبي، فيليب بارك ضاحكاً: عندما وصلت إلى هنا شعرت وكأني ملك.. لا بل فرعون مصر، بينما أضاف الفيتنامي، لوون فان توان: استمتعت فعلاً بالفخامة، مشيراً إلى أنه شعر بأن وضعه الاجتماعي «ارتقى فوراً».