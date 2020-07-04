أمريكا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ ظهور «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة، الجمعة، أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 57.683 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 728 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 129405 أشخاص، والولايات المتّحدة هي البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها 2.8 مليون إصابة.

وسجّل العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في جنوب البلاد وغربها، الأمر الذي يضع البلاد بأسرها في خطر، بحسب ما أعلن مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، وبسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين فيها، قرّرت بعض الولايات التمهّل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشّي الوباء.

وأعلن الحاكم الجمهوري لولاية تكساس، الخميس، أنّ وضع الكمامات بات إلزاميّاً في الأماكن العامّة في هذه الولاية الجنوبيّة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ودخلت البلاد نهاية أسبوع حسّاسة، مع حلول العيد الوطني في 4 يوليو/ تموز الجاري، الذي يشهد عادةً لقاءات عائليّة وتجمّعات، وذلك في ظلّ تجديد فرض قيود في بعض المناطق أو تعليق مسار رفع الإغلاق في مناطق أخرى.