أملاً في أن يتغير.. محكمة فرنسية ترفض الحكم على قائد «داعشي» بالمؤبد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حكمت محكمة في باريس، الجمعة، على الإرهابي الفرنسي، تايلر فيلوس، أحد أمراء تنظيم «داعش»، وقطب شبكة الإرهاب الفرنسية، بالسجن لمدة 30 عاماً، بعدما دانته بارتكاب جرائم في سوريا بين العامين 2013 و2015.

وقال رئيس محكمة النقض مخاطباً المدان، إنّ محكمة الجنايات قرّرت أن لا تحكم عليك بالسجن المؤبّد، وهو أمر كان بمقدورها أن تفعله، بعدما وجدته مذنباً بكلّ التّهم الموجّهة إليه، بما فيها إعدام أسيرين، وأضاف أنّ «المحكمة قرّرت تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاماً لأنّها أرادت أن تترك لك بصيص أمل كي تتمكّن من أن تتغيّر إلى الأفضل».

وأوضح القاضي أنّ المدان يجب أن يقضي ثلثي مدّة العقوبة على الأقلّ خلف القضبان، أي أنّه لن يستفيد من أيّ إطلاق سراح مشروط قبل أن يمضي 20 سنة في السجن على الأقلّ، وبعدما أكد أن موقف المتهم لم يكن مشجعاً، أشار رئيس المحكمة، لوران رافيو إلى أنه اعترف بنقطة مهمة جداً في نهاية المطاف برغبته في «الموت وهو يقاتل» عندما غادر سوريا صيف 2015.

ورأى القاضي في هذا الاعتراف بداية تغيير، داعياً الإرهابي إلى أن يدرك الطريقة المختلفة لإحقاق العدل في جمهورية مثل جمهوريتنا وتلك التي جرت في مدينة الشدادة بسوريا في إبريل/ نيسان 2015، وشارك تيلر فيلوس في إعدام سجينين برصاصة في الرأس، في هذه المدينة الواقعة في شرق سوريا، حينما كان عضواً في تنظيم «داعش» الإرهابي، وقد ظهر ووجهه مكشوف وهو يحمل جهاز لاسلكي ومسدساً رشاشاً، على بعد مترين عن السجينين.

وأدين بهذه الجريمة التي لم يعترف بتورطه فيها، مؤكداً أنه كان في الموقع صدفة «عند مغادرته المسجد»، لكن محضر الاتهام يفيد بأن تيلر فيلوس، كان يمارس مهامه كشرطي بصفته أحد أفراد الوحدة المكلفة بتنفيذ العقوبات ومن المنطقي أن يكون في موقع تنفيذ حكم الإعدام.

ويعد فيلوس أحد أوائل الإرهابيين الفرنسيين الذين غادروا بلدهم إلى سوريا، التي وصلها للمرة الأولى في نهاية 2012، كما أنّه أحد الإرهابيين الفرنسيين القلائل الذين لم يلقوا مصرعهم وعادوا إلى بلدهم.