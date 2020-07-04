أمريكا ترسل حاملاتها لبحر الصين الجنوبي تزامناً مع تدريبات بكين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت البحرية الأمريكية، إن حاملتي طائرات أمريكيتين تجريان تدريبات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، في نفس الوقت الذي تجري فيه الصين تدريبات عسكرية انتقدتها وزارة الدفاع (البنتاجون) والدول المجاورة.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات بإثارة التوتر في ذلك الممر المائي الاستراتيجي، في وقت تشهد فيه العلاقات توتراً بسبب أمور كثيرة ابتداءً من فيروس كورونا المستجد وحتى التجارة وهونج كونج.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إن حاملتي الطائرات رونالد ريجان ونيمتز تقومان بعمليات وتدريبات في بحر الصين الجنوبي لدعم وجود محيط هندي هادئ حر ومفتوح، ولم تحدد على وجه الدقة موقع المناورات الأمريكية، من جهتها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال ،التي كانت أول من نشر خبر هذه التدريبات، عن الأميرال جورج إم.ويكوف قوله: إن الهدف هو إعطاء إشارة واضحة لشركائنا وحلفائنا بالتزامنا بأمن واستقرار المنطقة.

وأضاف ويكوف قائد المجموعة القتالية التي تقودها الحاملة رونالد ريجان أن هذه التدريبات ليست رداً على التدريبات التي تجريها الصين والتي انتقدتها وزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي، بوصفها تعطي نتائج عكسية لجهود تخفيف التوترات والحفاظ على الاستقرار.

من جهتها، رفضت الصين الانتقادات الأمريكية لتدريباتها الجمعة، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تزايد التوترات، مُعلنة الأسبوع الماضي، أن لديها تدريبات مقررة تستمر خمسة أيام ابتداءً من أول يوليو/تموز الجاري، قرب جزر باراسيل التي تطالب كل من الصين وفيتنام بالسيادة عليها.

وانتقدت فيتنام والفلبين إلى جانب الولايات المتحدة، التدريبات الصينية المزمعة وحذرت من أنها قد تثير توتراً في المنطقة وتؤثر في علاقات بكين مع جيرانها، وتتهم الولايات المتحدة الصين بمحاولة ترهيب جيرانها الذين ربما يريدون استغلال الاحتياطات الضخمة من النفط والغاز ببحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بالسيادة على 90% من بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة، ولكن بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام، أيضاً تطالب بالسيادة على أجزاء من هذا الممر المائي الذي تمر عبره تجارة يبلغ حجمها نحو ثلاثة تريليونات دولار سنوياً.