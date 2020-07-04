كلوب: مزاجي تعكر بسبب رباعية سيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تحديده 25 عاماً في مهنة التدريب عندما بدأ مسيرته في ماينز عام 2001 وقال في تصريح لـ «ميرور»: «ليست لدي خطط بعد انتهاء عقدي مع ليفربول في عام 2024 ولا أرى نفسي أدرب في سن متقدمة». واعترف كلوب بتعكر مزاجه بعد الهزيمة من مانشستر سيتي بالأربعة وقال:«تعكر مزاجي بعد المباراة وذهبت للفراش ليلاً بمزاج متعكر وصحوت أيضاً كذلك، لكن عندما وطئت قدمي ملعب ميلوود للتمرينات تحسن مزاجي، خسرنا المباراة في لحظات كان فيها سيتي أفضل منا»، ووعد كلوب بحصول كل لاعب في فريقه على ميدالية حتى لو اضطر للتخلي عن ميداليته وقال المدرب الذي يواجه استون فيلا الأحد: «لا أعرف من سن قانون لعب 5 مباريات كي تحصل على ميدالية، أنا بالنسبة لي أرى أن كل لاعب في ليفربول لعب مباراة واحدة يستحق ميدالية. أولاد الأكاديمية رائعون لكنني لا أهديهم مشاركات لأن مباريات الدوري ليست نزهة ونحن نريد الفوز بأفضل تشكيلة».