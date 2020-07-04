إيريك يرفض برشلونة وبراف يخلف ساني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

رفض الاسباني ايريك جارسيا (19 عاماً) مدافع مانشستر سيتي العودة لبرشلونة فريقه السابق وفضل التوقيع مع سيتي 5 سنوات أخرى بـ3 أضعاف الأجر وفق الـ«صن»، ووافق جارسيا الذي ينتهي عقده الحالي بعد عامين على التوقيع على شروط جديدة ترفع أجره من 12 ألف استرليني أسبوعياً الى 40 ألفاً بالإضافة الى المكافآت وقال لمدربه جوارديولا أنه سعيد في سيتي ويريد البقاء ليكون جزءاً من مستقبل الفريق. والطريف أن أسطورة برشلونة كارليس بويول وكيل أعمال جارسيا هو الذي أقنعه بالبقاء في سيتي، وشارك جارسيا 12 مرة مع الفريق الأول هذا الموسم ووعده جوارديولا بمستقبل رائع خصوصاً أنه يشبه بمهاراته جيرارد بيكيه مدافع برشلونة.

أما الهولندي جيدون براف (17 عاما) فقد أظهرت مهاراته أنه خليفة الراحل الألماني ساني حقاً إذ سجل براف 11 هدفاً وصنع 3 في 27 مباراة في جميع المسابقات، واشترى سيتي الهولندي من آيندهوفن في 2018 بعد مديح من كشافة سيتي وسرعان ما تأقلم براف على الكرة الإنجليزية كأنه بطة خلقت لتسبح. وعلق مصدر في أكاديمية سيتي: «قد يصل سعره إلى 80 مليون استرليني يوماً ما، إنه أفضل جناح في الأكاديمية حاليا»، ومع رحيل ساني صوب بايرن ميونيخ تعززت فرص براف في المشاركة مع الفريق الأول ويتوجب على سيتي التعامل معه بحذر كي لا يخسره كما حدث مع جادون سانشو، فالهولندي متعطش للعب وسبق أن عبر عن امتعاضه وقال: «علي تسجيل 100 هدف كي أحصل على بدايتي مع الفريق الأول».