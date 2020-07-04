شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة مصابين في انفجار سيارة مفخخة بمحيط ميناء مقديشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال شهود عيان لرويترز، إن انفجاراً هز أجزاء من العاصمة الصومالية مقديشو في ساعة مبكرة من صباح السبت، عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش خارج الميناء.
وقال عامل في الميناء طالباً عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية: تساقط الحطام المعدني من حولنا داخل الميناء وسمعنا صوت إطلاق نار، مضيفاً: تحيط قوات الأمن بالمنطقة، بينما ذكر شخص آخر يدعى محمد علي، وهو صاحب محل في المنطقة، أن الانفجار هز الأرض، وقالت ممرضة في مستشفى المدينة تُدعى حليمة نور، إن المستشفى استقبل خمسة مصابين في الانفجار.
والصومال غارق في الصراع مُنذ عام 1991، عندما أطاح زعماء العشائر بالرئيس محمد سياد بري، ثم انقلبوا على بعضهم البعض، وتقاتل حركة الشباب الصومالية المتشددة مُنذ عام 2008 للإطاحة بالحكومة المركزية وتأسيس حكمها الإرهابي.
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