كوريا الشمالية: المفاوضات مع واشنطن لن تنجح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت دبلوماسية كبيرة في كوريا الشمالية، السبت، قبل زيارة مبعوث أمريكي لكوريا الجنوبية، إن بيونج يانج لا تشعر أن هناك حاجة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وأن الحوار لن يكون أكثر من «أداة سياسية» بالنسبة لواشنطن.

وقالت نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هوي: إن المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج لن تنجح وإن سياسة بلادها لن تتغير، مضيفة في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: لا نستشعر أي حاجة للجلوس وجهاً لوجه مع الولايات المتحدة لأنها لا تعتبر الحوار بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة سوى أداة لمواجهة أزمتها السياسية.

ومن المقرر أن يزور نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيجن، كوريا الجنوبية خلال أيام لمناقشة المحادثات المتعثرة مع الشمال، وكان رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن قال الأربعاء، إنه ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الالتقاء مجدداً قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادمة، ما سيساعد في استئناف المفاوضات النووية المتعثرة.

بينما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، للصحفيين في نيويورك، الخميس، إن الرئيس قد يسعى لعقد قمة أخرى مع كيم على سبيل المفاجأة في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، قبل الانتخابات.