مارادونا مهدد بالحرمان من حريته بسبب أوليفا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا(59 عاماً) فيديو نفى فيه ادعاءات ابنتيه جيانينا (31 عاماً) ودالما (33 عاماً) بأنه «رهينة» بيد محيطه وقال وهو يفك شريطاً ربط به يديه:«لم أعلم أنني سجين، انظروا كم أنا سجين، هذا شريط من قالب الحلوى الذي أعد في هذا المنزل».

ويبدو أن دعوى قضائية تلوح في الأفق لمارادونا (59 عاماً) الذي ظهر فاقداً لعقله تماماً وهو يرقص مع خطيبته روشيو أوليفا مؤخراً، وقالت ابنته جيانينا في مقابلة مع التلفزيون الأرجنتيني:«لست مجبرة على فضح والدي، إذا أردت فعل ذلك سأفعل أمام القضاء كي يكون قانونياً، لم أعد أنصحه بتجنب شرب الكحول لكنه ليس مستمتعاً بشربه وأنا أريد لوالدي أن يبقى على قيد الحياة».

وقادت تصريحات جيانينا لتكهنات بتولي المحامي فيرناندو بيرلاندو الذي مثل كلاوديا فيلافين في قضية الطلاق من مارادونا قضية ابنتيها جيانينا ودالما أمام الأسطورة. وقال بيرلاندو على هامش حديثه عن الموضوع:«أنا أؤيد فكرة أن يكون المرء مسلوب الحرية، ليس بالضرورة أن يكون الشخص في زنزانة، هناك أشكال كثيرة للحرمان من الحرية. عندما يكون عاجزاً عن اتخاذ قرار هذا شكل من أشكال الحرمان».