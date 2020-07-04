فيرمينيو لا ينسى الحذاء المستعار ورصاص العصابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تحدث مكتشف النجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو (28 عاماً) مهاجم ليفربول بطل الموسم عن الظروف الصعبة في ماسيو على الساحل الشرقي للبرازيل والمخاطر الكبيرة التي كان يتكبدها «بوبي» للوصول لملعب التمرينات وقال:«فيرمينيو لا ينسى أبدا أنه لعب بحذاء مستعار في بداياته وكيف كان يتوجب عليه تجنب الإصابة برصاص العصابات أثناء التمرينات، فخمسة من زملائه في الفريق قتلوا على يد العصابات قبل سن الـ19 بعد تورطهم في حياة الجريمة».

وحرص والدا فيرمينيو على تربيته جيداً وكثيراً ما كان يحرم من اللعب في الشارع مع أقرانه خوفاً عليه من حياة الجريمة، والتحق فيرمينيو بسن الـ9 بفريق «فلامنجينيو» للهواة وساعده على حصد 30 لقباً، وعلق أندريه ليما تيكسيرا مدرب فلامنجينيو السابق: «ربما كان ليسلك طريقاً خاطئاً وتنتهي به الحال قتيلاً لولا عناية الله».

وتابع أندريه: أحياناً كان فيرمينيو وزملاؤه يضطرون في وقت التمرينات للبقاء في المنزل أو الاختباء في جانب الطريق بسبب تبادل النيران بين العصابات.

وجوزيه كورديرو، والد فيرمينيو، كان يبيع قناني المياه خارج الملاعب وأحياناً يساعد فيرمينيو والده على الحصول على فكة ليعيدها للزبائن، فيما بقيت والدته ماريانا لرعاية الأولاد في منزل العائلة بحي ترابيش دا بارا المتاخم لحي ماسيو ولبحيرة ملوثة.

وتحدث توتو صديق طفولته:«كنت صديقه بين عامي 13 و17 وكنت في الـ12 عندما بدأت اللعب في فلامنجينيو وكنا نذهب معاً للتمرينات لكن عائلته كانت تمانع لعبه الكرة في الشارع، وبقية الأولاد يتجنبون طرق الباب والطلب من والدته السماح له لأن الجواب كان غالباً الرفض لكنني وعدتها بسلامته وكنت آخذه من عتبة الباب وأوصله إلى عتبة الباب، كانت هذه الطريقة الوحيدة لموافقة والديه على لعبه الكرة.

كان اللاعبون شديدي الفقر لذا كان كل واحد منا يسلف حذائه للآخر، فلامنجينيو لعب دوراً كبيراً في تطور بوبي والمدرب أندريه كان يجعلنا نركض على الرمل، واتفق الجميع على وصف بوبي بالمتواضع والخجول بل إن أحد المدربين خشي أن يكون أخرس من شدة حيائه، وفي سن الـ19 انتقل فيرمينيو لهوفنهايم الألماني وبعد ذلك بـ5 سنوات انضم لليفربول مقابل 29 مليون استرليني.

ولم ينس فيرمينيو الذي يتقاضى حاليا 180 ألف استرليني أسبوعياً ناسه في البرازيل ودفع تكاليف علاج شقيقين مصابين باعوجاج في العمود الفقري ووزع صناديق الغذاء في حيه القديم وساعد أصدقاء آخرين كما اشترى منزلاً جديداً لوالديه، وكل ما يفعل من خير يفعله سراً، وتعلق زوجته لاريسا التي رزق منها بابنتين فالنتينا ( 6 سنوات) وبيلا (4 ):» بوبي يعطي من كل قلبه دون أن ينتظر مقابلاً وهذا أجمل ما فيه«، ووصف جون بارنز أسطورة ليفربول النجم البرازيلي مرة بأنه أهم لاعب في ليفربول ويعلق أندريه مدربه السابق في فلامنجينيو:»اللعب في برشلونة حلم الكثير من الصبية في البرازيل لكن روبرتو كان يرى أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل مكان للعب وكان أكبر أحلامه اللعب هناك".