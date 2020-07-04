صحيفة: القحطاني يرقد حاليا في العناية المركزة وينقل إلى الرياض خلال ساعات

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر، قولها إنه "من المنتظر أن ينتقل القحطاني خلال الساعات المقبلة عن طريق الإخلاء الطبي إلى أحد المستشفيات بالرياض".

وقالت الصحيفة إن "عوض القحطاني استمر في التلفزيون السعودي منذ عام عام 1407هـ وحتى هذه اللحظة، لافتة إلى أنه متوقف حاليا لظروف خاصة وسيعود ببرامج جديدة يعيد من خلالها روحانية البرامج القديمة في المواسم.