الأردن يعلن موعد فتح المطارات وخطة العمل

وقال سيف في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أردنية: "لدي شعور أن عودة المطارات للعمل ستكون في نهاية الشهر"، مشيرا إلى أن "فتح المطارات سيكون على 3 مراحل، حيث قسمت الدول التي سيسمح باستقبال المسافرين منها إلى 3 فئات وهي أ، ب، ج".
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وتابع: "تبدأ المرحلة الثانية (ب)، بعدها بنحو 10 أيام إلى أسبوعين، بعد تقييم الأوضاع، حيث سيتم طلب إجراء فحص مخبري من الدولة القادمين منها، بالإضافة، إلى إجراء فحص بالأردن، ويتم الحجر عليه لمدة 48 ساعة".
وأشار، إلى أن "تنفيذ المرحلة (ج)، سيتم فيها حجر القادمين من هذه الدول لمدة 8 أيام".
وأضاف أن "هناك 12 دولة فقط، سيسمح باستقبال مواطنيها، من بينها دول أوروبية".
وأعلن الدكتور عبدالرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة، قبل يومين، أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل خطة لفتح مشروط للمطارات.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في شهر فبراير ومارس، تعليق رحلاتها الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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