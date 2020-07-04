شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية التشيك: آلية التعاون مع سوريا تفتح الآفاق أمام مشاريع إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية التشيكي توماش بيترجيتشيك، أن الآلية الحديثة التي أعدتها بلاده للتعاون مع سوريا تحقق استجابة أسرع وأكثر مرونة للاحتياجات والمساعدات الإنسانية والتنموية وتفتح آفاقا أكبر أمام مشاريع جديدة في هذا الإطار. وذكرت وزارة خارجية التشيك - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم السبت ـ أنه تم إعداد هذه الآلية من خلال الجمع بين المساعدات الإنسانية والتنموية، موضحة أن شركات تشيكية انضمت إلى المشاريع الإنسانية والتنموية في سوريا بعد العمل بهذه الآلية، مشيرة إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يسمح لرجال الأعمال بإجراء مسح للفرص التصديرية في السوق السورية وإقامة علاقات تجارية بشكل أسهل مع الشركاء السوريين.

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