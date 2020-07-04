التعاون الإسلامى تدعم 8 دول أعضاء بتمويل مشروعات تنموية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التمويلات المالية اللازمة لصالح 11 مشروعاً تنموياً فى ثمانى دول منها مصر، واليمن، والنيجر، وفلسطين، وأوغندا، وكوت ديفوار، ونيجيريا، وأفغانستان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن ذلك يأتى في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي، عبر صندوق التضامن الإسلامى، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، لقطاعات الطوارئ، والجامعات، والمراكز والجمعيات، والمستشفيات، والمدارس في الدول الأعضاء.



وأوضح المدير التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامى إبراهيم الخزيم، أن المشاريع التي اعتمدها الأمين العام للمنظمة شملت قطاعات تعليمية وصحية واجتماعية، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تم إقرارها فى الدورتين 63 و 64 للمجلس الدائم للصندوق.

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يذكر أن الرؤية الأساسية لصندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في النهوض بالمستوى الفكري والمعنوي للشعوب الإسلامية في العالم، وتقديم المساعدات المادية للمجتمعات المسلمة لدعمهم اجتماعياً وثقافياً، كما يقدم الصندوق مساعدات إنسانية عاجلة للدول الإسلامية وللمجتمعات المسلمة التي تتعرض إلى كوارث وأزمات.



وتأتي هذه المساعدات تعبيراً عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع تلك الدول، وتصب في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي لتحقيق التنمية البشرية ورفع مستوى المسلمين في العالم، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية في مختلف المجالات: الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.