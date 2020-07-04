شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 667 مصابا بكورونا بإجمالى 39 ألفا و943 متعافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح ،اليوم السبت، إنه تم شفاء 667 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 39 ألفا و943 حالة. وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء 667 شخصا من مصابي فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 675 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



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