شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم قرية غرب جنين وتصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية زبوبا غرب جنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع بغزارة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام القرية .. موضحة أن تم معالجة الماصبين ميدانيا.

وأضافت، أن تلك القوات احتجزت شابا (17 عاما) لساعات، واستجوبته.

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