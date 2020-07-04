شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستعين بطواقم طبية من باكستان لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة الصحة الكويتية،اليوم السبت، اتفاقية تعاون فى المجال الصحى مع وزارة الصحة الباكستانية، لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت مديرة إدارة العلاقات الصحية الدولية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة رحاب الوطيان - في تصريح صحفي- إن مجال التعاون يقضي بإرسال طواقم طبية خبيرة من الأطباء والممرضين والفنيين الباكستانيين، من أصحاب الخبرات السابقة في مواجهة الكوارث والأوبئة، ليتم توزيعها على جميع المنشآت الصحية في الكويت لمكافحة وباء (كوفيد - 19).
يشار إلى أنه وقع الاتفاقية بمقر وزارة الصحة الكويتية، وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا، وعن الجانب الباكستاني سفير إسلام أباد لدى الكويت سيد سجاد حيدر.
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