شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: الإخوان لديهم عداء تاريخى مع الجيوش..وتركيا تستدعى الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن هناك طرف يملي إرادته ويفعل ما يريده في ليبيا لحماية حكومة الصخيرات في وجه الشرعية، مشيرا إلى أن تركيا تسعى لرفع سقف مطالبها في ليبيا عبر حكومة الوفاق، حيث تسعى الأولى للحصول على مكاسب اقتصادية في ليبيا.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز، السبت، أن تركيا تستغل اتفاقياتها مع حكومة الوفاق لرفع سقف مطالبها في وجه مقررات مؤتمر برلين وغيرها من المقررات الأممية والدولية.، مشددا على أن واجب الجيش الوطني الليبي هو مواجهة المخططات التركية في ليبيا.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان لديها عداء تاريخي عميق مع الجيش لأن الجيوش هي الخط الفاصل بين سيطرة الإخوان على مقدرات الدول واستقلالها.، متابعا: الجيش الوطني الليبي نهض بفضل صبر الشعب الليبي الذي يدرك المخاطر على ليبيا خصوصا التركية منها.

وجدد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، التأكيد على أن الخط الأحمر موجود في ليبيا وهو ما أكدته مصر ودول أخرى في المنطقة.

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وعن مذكرات التفاهم الأخيرة بين تركيا والوفاق، قال: مذكرات التفاهم تحتاج لشرعنة البرلمان ولا يمكن للجماعات التي تدعي الحكم في طرابلس أن تحظى بشرعنة من البرلمان الليبي.، وهناك محاولات لإبقاء المجموعات المسلحة في طرابلس غير مسيطر عليها للبقاء في حالة من الفوضى واستدعائها عند الحاجة.