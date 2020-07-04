غرفة تجارة الأردن تحذر: وقف التعامل مع أى طرف يدعم قرار الضم الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن القطاع الخاص بالمملكة سيدعو لوقف كل التعاملات الاقتصادية مع أي دولة أو طرف يقر او يدعم قرار اسرائيل بضم اراض فلسطينية جديدة.
وقال الكباريتي -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي تعزيزا ودعما للموقف الأردني الذي يقوده الملك عبد الله الثاني في رفض قرار الضم الاسرائيلي.
وأضاف ان القطاعات الاقتصادية تساند وتقف صفا واحدا خلف العاهل الأردني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مثمنا مواقفه الصلبة في حشد الدعم الدولي الرافض لسياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، كما ان هذا الموقف يعتبر صمام أمان لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.
واستذكر الكباريتي التضحيات التي قدمها الأردن والشهداء الذين قضوا دفاعا عن فلسطين، داعيا مؤسسات القطاع الخاص العربي الى ضرورة تبني مواقف داعمة تساند الجهد الذي يقوده الأردن في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
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