شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول رحلات الخطوط الكويتية بدءا من أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الكويت تشغيل الرحلات التجارية الجوية بداية من أغسطس ، وفى هذا الإطار نشرت صحيفة "القبس" الكويتية جدول تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية، بعد إعلان إعادة تشغيل الرحلات.

ويتضمن جدول التشغيل وجهات السفر، والتي ستشمل 31 وجهة، ومواعيد الإقلاع والوصول بتوقيت دولة الكويت، إضافة إلى عدد الرحلات اليومية والأسبوعية.

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ومن جهة أخرى أكدت مصادر كويتية ، وفق الصحيفة ذاتها، أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع على مختلف الناقلات الجوية وإلى كل الوجهات بسبب «كراسي التباعد»، وذلك وفقا للاجراءات الصحية التي سيتم اتباعها في مختلف مطارات العالم.





ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، ستكون الطاقة التشغيلية للرحلات التجارية في مطار الكويت في المرحلة الأولى والتي ستنطلق في الأول من أغسطس بنسبة 30%، فيما تصل نسبة تشغيل الرحلات في المرحلة الثانية 50%، والثالثة بنسبة 100%.











