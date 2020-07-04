فلكى كويتى: خسوف ظليلى للقمر غدا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفلكي الكويتي عادل السعدون، إن يوم غد الأحد، سيشهد خسوفا ظليليا للقمر الذي يمر في مخروط ظليل الأرض، وهو شبه الظل المكون من ظل الأرض، ممزوجا بأشعة الشمس، مشيرا إلى أنه سيبدو رمادي اللون.

وأضاف السعدون - في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذا الخسوف سيبدأ الساعة 6.4 صباحا بتوقيت الكويت، وينتهي الساعة 8.55 صباحا، موضحا أن خسوف القمر غدا لا يرى بالعين المجردة، حيث يرى بواسطة التلسكوب، وسيشاهد في غرب أوروبا، وغرب إفريقيا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، في حين لا يمكن مشاهدته في دول الخليج العربي.

وأوضح أن العام الحالي له حالة خاصة بالنسبة لعدد الخسوفات القمرية والكسوفات الشمسية؛ حيث سيبلغ عدد الخسوفات القمرية أربعة، وكلها ظليلية، مقابل كسوفين للشمس، ليبقى هناك كسوف كلي شمسي واحد في شهر ديسمبر القادم ، وخسوف قمري ظليلي واحد في شهر نوفمبر القادم.

ولفت السعدون إلى أن الخسوف القمري يحدث عندما يكون القمر بدرا في منتصف الشهر القمري، بحيث يكون في الجانب الآخر من الأرض، ويدخل في مخروط ظلها.