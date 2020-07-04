أعراض جديدة لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أضافت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، 3 أعراض جديدة لقائمة أعراض مرض فيروس كورونا المستجد.



وتمت إضافة أعراض: احتقان أو سيلان الأنف، والغثيان، والإسهال إلى القائمة التي تحتوي أعراض الحمى أو القشعريرة، والسعال، وضيق أو صعوبة التنفس، وآلام العضلات، والصداع، وفقدان حاستي التذوق والشم، بالإضافة إلى تقرح الحلق، بحسب تقرير شبكة "فوكس نيوز" الأميركية وفق موقع الحرة.

وكانت "CDC" قد أضافت ستة أعراض جديدة إلى القائمة في أبريل الماضي، والتي كانت تتضمن القشعريرة، والارتعاش، وآلام العضلات، والصداع، وتقرح الحلق، وفقدان حاستي الشم والتذوق.

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وعندما بدأت جائحة كورونا، كانت أعراض الحمى، والسعال، وضيق التنفس، هي الأكثر انتشارا بين المرضى.

وتختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، حيث يبدأ المصابون بالشعور بها بعد يومين إلى 14 يوم بعد التقاط عدوى كورونا.

ويحذر "CDC" المصابين بأمراض الرئة والقلب والسكري بأنهم قد يكونوا عرضة لمضاعفات خطيرة بعد إصابتهم بالفيروس.

وبلغ عدد مصابي كورونا حول العالم حتى الخميس، نحو 9.4 مليون حالة، فيما شهدت الولايات المتحدة وحدها نحو 2.3 مليون إصابة، بجانب 122 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.