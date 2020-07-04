أول منصة للمصانع والمنتجات الطبية الإماراتية لمكافحة جائحة كوفيد 19

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن تطويرها لمنصة وطنية للمنتجات والمستلزمات الطبية المعنية بمكافحة جائحة كوفيد 19من خلال بوابة «الإمارات تصنع»، البوابة الرقمية الموحدة للقطاع الصناعي في الدولة، والتي تم إطلاقها سابقاً بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية وأعضاء المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة.

وأوضح سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن المنصة ستعمل على دعم منظومة الأمن الصحي في الدولة من خلال رصد المصانع الوطنية الطبية ومنتجاتها المتعلقة بجائحة كوفيد 19، حيث دعا المصانع الوطنية المعنية للتسجيل في المنصة، مشيداً بالمرونة الكبيرة التي أبدتها المصانع الوطنية في إعادة توظيف خطوط إنتاجها ورفع طاقاتها الإنتاجية لتلبية المتطلبات والاحتياجات الاستهلاكية خلال الأزمة الحالية، مما كان له الأثر الكبير في استدامة توفر المنتجات في أسواق الدولة.

وتهدف المنصة إلى تسليط الضوء على القدرات الإنتاجية الصناعية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الظروف غير المسبوقة التي يعيشها عالمنا اليوم، وتطوير قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة للمصانع والمنتجات الوطنية التي تساهم في مكافحة فيروس كوفيد 19 وتعزيز الجاهزية تحسباً لأي أزمات مشابهة في المستقبل.

من جانبه أشار المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والصناعة إلى أن جائحة كوفيد 19 قد فاجأت القطاع الصناعي العالمي بشكل كبير، وغيرت في أولويات المنتجات الطبية الاستراتيجية، حيث أصبحت مستلزمات الحماية الطبية ضرورة قصوى خلال الأوبئة والأزمات. كما أكد على أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الوطنية لتوفير حاجة السوق المحلي واستمرارية الدور الريادي للدولة في دعم سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية بالمنتجات الضرورية.

ومن جهته أشار المهندس أسامة أمير الوكيل المساعد لشؤون الصناعة، إلى أن المرحلة الأولى من المنصة تهدف إلى تزويد أصحاب القرار والمشترين بقائمة المنتجات الحيوية الخاصة بجائحة كوفيد 19 ومعلومات التواصل مع المصانع الوطنية، على أن توفر عند اكتمالها بيانات القدرات الإنتاجية وأن تكون حلقة وصل فاعلة بين المصانع الوطنية والمشترين من داخل الدولة وخارجها.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة منتجات كوفيد 19 ستكون من خلال بوابة «الإمارات تصنع» uaemakes.com، البوابة الرقمية الموحدة للقطاع الصناعي في الدولة، حيث تتيح البوابة للمستثمرين ورواد الأعمال التواصل مع أي جهة ضمن منظومة القطاع الصناعي في الدولة، كما تهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي وتسهيل عملية صنع القرار من خلال توفير منظومة شاملة للمعلومات وسياسات ولوائح وإجراءات التراخيص الصناعية على مستوى الدولة.