شكرا لقرائتكم خبر عن «إير فرانس» وشركة شقيقة تسرحان 7580 موظفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الناقلة الفرنسية إير فرانس إنها تعتزم تسريح ما يزيد قليلاً على 7500 موظف بسبب الانهيار الذي أصاب نشاط السفر الجوي نتيجة فيروس كورونا.

يشمل التسريح 6560 وظيفة بشركة الطيران الأساسية بحلول نهاية 2022، وهو ما يزيد على 3500 كانوا سيغادرون بشكل طبيعي بسبب بلوغ أعمارهم سن التقاعد، وذلك من إجمالي قوة العمل لديها البالغة 41 ألف موظف.

وقالت إير فرانس بعد محادثات مع نقابات عمالية إنه من المقرر خفض 1020 وظيفة أخرى بشركة الطيران الشقيقة «هوب!»، مضيفة أنها ستعطي أولوية للترتيبات الطوعية والتقاعد المبكر.

وقام عدد من موظفي «هوب» بالتجمهر أمام مقر الشركة قرب نانت اعتراضاً على القرارات المتخذة. (رويترز)

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