«رايان إير» تعتزم رفع دعوى ضد مساعدة «تاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رايان إير إنها سترفع دعوى بالمحاكم الأوروبية ضد استثمار حكومة البرتغال في ناقلة البلاد المتعثرة تاب، قائلة إنه «مساعدة غير قانونية من الدولة».

أعلنت حكومة البرتغال الخميس توصلها لاتفاق نهائي مع المساهمين من القطاع الخاص في تاب من أجل رفع حصتها إلى 72.5 في المئة من 50 في المئة.

وقالت رايان إير التي مقرها إيرلندا في بيان: «سترفع رايان إير دعوى ضد هذه المساعدة غير القانونية من الدولة لتاب بالمحاكم الأوروبية، وستواصل العمل من أجل تحقيق تكافؤ الفرص في البرتغال لجميع شركات الطيران».

(رويترز)