نصب تذكاري لعمال توصيل الطلبات في موسكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظي الأطباء والممرضون بإشادة لجهودهم لاحتواء فيروس كورونا بالعاصمة الروسية موسكو ولكن نصبا تذكاريا أزيح الستار عنه يوم الجمعة يكرم عمالا مختلفين وقفوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس وهم عمال توصيل الطلبات.

ويبلغ ارتفاع هذا النصب نحو ثلاثة أمتار وهو عبارة عن قطعة من المعدن يتوسطها تجويف على شكل رجل وصممه الفنان أليكسي جاريكوفيتش.

وكتب على النصب «إهداء إلى هؤلاء الذي جعلوا العزل الذاتي ممكنا».

وقال سيرجي جوريكوف الذي يعمل في خدمة التوصيل في سلسلة سوبر ماركت أزبوكا فكوسا إن «هذا النصب يشعرني بالفخر بالتأكيد.

»لم أر أو أسمع قط في حياتي عن افتتاح نصب تذكاري لعمال التوصيل. إنه أمر رائع جدا".

وشهد نظام العزل الذاتي الصارم في موسكو عدم خروج السكان من منازلهم مع استخدام كثيرين منهم خدمات التوصيل من السوبر ماركت والمطاعم للحد من تعرضهم للفيروس.

واعتمدوا على عمال توصيل الطلبات للحصول على الطعام والطرود والوجبات السريعة على الرغم من المخاطر التي تكتنف ذلك.

وكانت موسكو بؤرة تفشي الفيروس بروسيا التي أصيب فيها نحو 670 ألف شخص إضافة إلى وفاة ما يقرب من عشرة آلاف آخرين.

ولم يكن يسمح لمعظم السكان في ذروة العزل العام بالخروج من منازلهم إلا لشراء الطعام أو في الحالات الطبية الطارئة أو لتمشية الكلاب أو لإخراج القمامة. (رويترز)