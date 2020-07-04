وصفت آبي أحمد بالمناضل... ماذا قالت توكل كرمان عن أزمة سد النهضة

وقالت كرمان في تعليقها على صورتها مع آبي أحمد: "أثق وأراهن أن المناضل آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام سيعمل على إنجاز حل عادل لأزمة سد النهضة، يحفظ لأثيوبيا مصالحها ولا يضر بمصالح بقية دول مصب نهر النيل".
وبحسب بيان صادر عن وزارة الري المصرية، فقد تم، أمس الجمعة، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وجاء الاجتماع برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد والخبراء القانونيين من مكتبه.
وبحسب البيان، استعرضت مصر والسودان وإثيوبيا مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه "لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث"، مشيرًا إلى الاتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.
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