العاهل السعودي وولي عهده يهنئان ترمب بذكرى استقلال بلاده

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الرياض: بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب العاهل السعودي باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لترمب، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية "الصديق"، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة، إلى الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الأميركي، راجيًا لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.