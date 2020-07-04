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وأضاف: "إدانة العمليات التركية ضد الإرهاب، كوميديا سوداء"، مشيرا إلى أن "مثل هذه التصريحات اللا مسؤولة لا تخدم الشعب العراقي كما زعمت، بل تندرج ضمن مساع تخدم أجندات منظمة "بي كا كا" الإرهابية الملطخة يديها بالدماء".
وشدد أقصوي، على ضرورة "عدم التغافل عن أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تشكل تهديدا على استقرار وأمن ووحدة أراضي العراق".
وكانت الخارجية المصرية أدانت أمس الجمعة استمرار "الانتهاكات التركية للأراضي العراقية"، معتبرة أنها تعمل ذلك متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية. وأكدت في بيان لها، أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار "مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مرارا من كون تركيا مصدرا رئيسا من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا ترد بقوة على البيان المصري وتصفه بالـ"كوميديا السوداء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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