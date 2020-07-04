إضافة 2199 سريرًا للعناية الحرجة في مختلف مناطق السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: أضافت وزارة الصحة السعودية 2199 سريرًا للعناية الحرجة في مختلف مناطق المملكة، ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتوفيرالرعاية الطبية لمن يعيش على أراضيها.

وأكدت الوزارة أنها سعت منذ بدء جائحة كورونا إلى تنفيذ خطة استباقية، كما تواصل جهودها لرفع الطاقة الاستيعابية لغرف العناية المركزة.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت 4.193 حالة جديدة بكورونا، وتعافي 2.945 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 50 حالة.

وفي السياق عينه أعلن تطبيق "توكلنا" عن توفر التحديث الجديد للمستخدمين على نظام أندرويد.

يأتي التحديث الجديد لتطبيق "توكلنا"، وهو يضم عرض الحالة الصحية عن طريق الألوان لمستخدمي التطبيق، وإضافة إمكانية تسجيل زوار المملكة العربية السعودية في التطبيق، وأيضًا عرض نتائج اختبارات قياس للطلاب، إضافة إلى تحسينات عامة.

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