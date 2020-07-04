رحيل رئيس تحرير صحيفة الرياض... ووزير الإعلام ينعاه

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"الخليج 365" من الرياض: توفي الصحافي رئيس تحرير صحيفة "الرياض" فهد بن راشد العبدالكريم بعد معاناة مع المرض، غادر معها إلى الولايات المتحدة، ثم عاد إلى المملكة. فارق العبدالكريم الحياة بعد مشوار صحافي طويل جاوز الثلاثين عامًا ما بين العمل في مجلة اليمامة السعودية محررًا، ثم سكرتير تحرير تنفيذي، إلى أن وصل إلى رئاسة التحرير، وفي يوليو 2017 تولى رئاسة تحرير جريدة الرياض.

كان خالد العريفي، المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحافية، نعاه في تغريدة له، قال فيها: "الأمر لله من قبل ومن بعد.. الحبيب الغالي فهد بن راشد العبد الكريم، رئيس تحرير جريدة الرياض، في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. المصاب جلل، والفَقْد كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وكان ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف نعى الراحل مشيدًا بمسيرة الراحل وإسهاماته الكبيرة في الصحافة السعودية.

ذكر القصبي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "بقلب يملؤه الأسى والحزن؛ أنعي الأستاذ فهد بن راشد العبد الكريم رئيس تحرير جريدة الرياض، وأحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفانٍ وإخلاص، وتركوا بصمة واضحة خلال مسيرتهم الإعلامية".

ونعى كُتاب وصحافيون الراحل بكلمات مؤثرة، حيث قال جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة عكاظ (كم هو مؤلم فقد وخسارة قامة مثل أبي يزيد). ونعاه الأستاذ بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي (واحد ممن عرفتهم بأخلاق عالية وترحاب دائم وفي عمله الإعلامي يشهد له بالمهنية والتطوير).