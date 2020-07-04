شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الـ9 لمنتدى التعاون الصينى العربى يبحث جهود مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي الصين اهتماما كبيرا بالاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني – العربي الذي سيعقد بعد غد الاثنين، عبر تقنية الفيديوكونفرانس برئاسة مستشار الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بهدف دفع الشراكة الاستراتيجية العربية – الصينية للأمام وبحث جهود مكافحة وباء كورونا "كوفيد 19" من خلال التضامن وتبادل المساعدات فضلا عن مناقشة القضايا التي تشكل محور الاهتمام لكلا الجانبين.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب.

وذكر تقرير لسفارة الصين بالقاهرة اليوم أن منتدى التعاون الصيني العربي منذ تأسيسه عام 2004 ، يعد منصة مهمة لإجراء الحوار وتعزيز التعاون العملي بين الجانبين الصيني والعربي . موضحا أن هذا المنتدي يسهم في بلورة التوافق وتضافر الجهود وتعزيز التعاون المشترك ، ودفعهما لإقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في العصر الجديد.

وأضاف أن الصين تعاونت مع الدول العربية لمكافحة وباء كورونا وتغلبت على الصعوبات المرحلية ودفعت بإقامة مجتمع الصحة المشتركة على نحو معمق حيث أعربت جميع الدول العربية الـ22 وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وغيرهما من المنظمات الإقليمية عن دعمها للجهود الصينية في مكافحة الوباء.

وأشار إلى اتخاذ مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية قرارا للتعبير عن التقدير والدعم للجهود الصينية في مكافحة الوباء ؛وقد تبرعت الدول الأعضاء في الجامعة العربية بحوالي 10 ملايين كمامة وقرابة 2ر3 ملايين زوج من القفازات و100 ألف بدلة واقية و65 ألف نظارة واقية إلى الصين.

وقال التقرير إن الصين أرسلت فرق الخبراء الطبيين إلى كل من العراق والسعودية والكويت وجيبوتي والجزائر والسودان وفلسطين وغيرها من الدول ،وقدمت المستلزمات الطبية إلى 20 دولة عربية من بينها مصر وتونس وقطر والأردن .لافتا إلي قيام بكين بمساعدة كل من العراق والسعودية وفلسطين على بناء مختبرات فحص الفيروس.

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وأوضح أن الجانبين الصيني والعربي عقدا 20 جلسة افتراضية لتقاسم الخبرات حول مكافحة الوباء مما يعد نموذجا يحتذي به للتعاون بين الدول النامية . مشيرا إلى تقديم الصين إلى الدول العربية حوالي 4ر8 مليون كمامة بطُرز مختلفة وأكثر من 1ر1 مليون أطقم اختبار وما يقرب من 300 ألف بدلة واقية.



وأفاد التقرير بأن عددا من دول الشرق الأوسط قامت بمواءمة استراتيجياتها التنموية مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وفي مقدمتها "رؤية مصر 2030" و"رؤية السعودية 2030" ومشروع مدينة الحرير الكويتي ومشروع مدينة محمد السادس الذكية بطنجة المغربية و"رؤية الأردن 2025" مشيرا إلي أن المواءمة بين الاستراتيجيات تهدف إلي الاستفادة من الإمكانيات الكامنة الهائلة في التعاون الصيني العربي، وهي توفر قوة دافعة مستدامة لتقدم المنطقة خاصة مع تزيد ضغوط دول العالم في مواجهة الانكماش الاقتصادي والصعوبات المالية، وتدهور الأوضاع بسبب التقلبات الكبيرة لأسعار الطاقة.



وذكر التقرير أن وزير الخارجية الصيني وانج يي زار مصر كمحطة أولي في جولته الخارجية الأولى في يناير الماضي ، حيث التقى مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، مما يعكس بجلاء الاهتمام البالغ من الجانب الصيني بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر وعلاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية.



وأشار إلي تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين الصين والدول العربية منذ الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدي التعاون الصيني العربي مما نتج عنه تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتوسع في مجالات التعاون العملي بين الجانبين، وتحقيق تقدم في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار وتكنولوجيا الفضاء.

