شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبيرج: السعودية تنفذ مشروعا ثقافيا وسياحيا بـ20 مليار دولار فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفاد تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية بأن المملكة العربية السعودية تمضي قدما في مشروع سياحي وثقافي بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الرياض، لإنعاش الاقتصاد وتحريك الاستثمار في ظل وطأة فيروس كورونا على العالم.

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ونقلت الوكالة الأمريكية عن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مشروع الدرعية جيري إنزريلو قوله: «إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه المسئولين والمخططين لمشروع الدرعية إلى التحرك بأقصى سرعة إلى الأمام، دون تباطؤ».

وأضاف أن العديد من أجزاء المشروع قيد الإنشاء، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023. وقال إنزريلو في مقابلة هذا الأسبوع: «لا نعرف التأثير الاقتصادي لـ«كوفيد-19» على مدى 12 أو 24 أو 36 شهرا، ولكن يمكنني أن أؤكد على شيء واحد أعرفه من ولي العهد: لن يؤثر ذلك على تخطيط مدينة الرياض الرئيسية».

وفي حين تواجه الاقتصادات الكبرى في العالم أزمة بسبب تفشي فايروس كورونا، فإن برامج المملكة الاستثمارية، بعيدا عن النفط، ما زالت صامدة بدعم القيادة وخطط بديلة، وفقا لـ«بلومبيرغ»