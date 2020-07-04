شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبيرج: السعودية تنفذ مشروعا ثقافيا وسياحيا بـ20 مليار دولار فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أفاد تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية بأن المملكة العربية السعودية تمضي قدما في مشروع سياحي وثقافي بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الرياض، لإنعاش الاقتصاد وتحريك الاستثمار في ظل وطأة فيروس كورونا على العالم.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مشروع الدرعية جيري إنزريلو قوله: «إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه المسئولين والمخططين لمشروع الدرعية إلى التحرك بأقصى سرعة إلى الأمام، دون تباطؤ».
وأضاف أن العديد من أجزاء المشروع قيد الإنشاء، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023. وقال إنزريلو في مقابلة هذا الأسبوع: «لا نعرف التأثير الاقتصادي لـ«كوفيد-19» على مدى 12 أو 24 أو 36 شهرا، ولكن يمكنني أن أؤكد على شيء واحد أعرفه من ولي العهد: لن يؤثر ذلك على تخطيط مدينة الرياض الرئيسية».
وفي حين تواجه الاقتصادات الكبرى في العالم أزمة بسبب تفشي فايروس كورونا، فإن برامج المملكة الاستثمارية، بعيدا عن النفط، ما زالت صامدة بدعم القيادة وخطط بديلة، وفقا لـ«بلومبيرغ»
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبيرج: السعودية تنفذ مشروعا ثقافيا وسياحيا بـ20 مليار دولار فى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.