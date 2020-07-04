شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..توقعات بأمطار رعدية بالسعودية صحوا بالإمارات حار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على مرتفعات الباحة, في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث الى جازان كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترإلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "الأحد" على بعض السواحل الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني عند 00:16 والجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 07:39 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:44 والمد الثاني عند الساعة 20:35 والجزر الأول عند الساعة 15:23 والجزر الثاني عند الساعة 03:28 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 43 33 75 25 دبي 42 34 65 30 الشارقة 42 32 60 25 عجمان 43 33 70 30 أم القيوين 42 31 75 25 رأس الخيمة 43 32 70 30 الفجيرة 38 33 75 45 العين 43 30 70 20 ليوا 47 31 75 25 الرويس 41 32 80 25 السلع 40 33 85 35 دلما 37 32 80 40 طنب الكبرى 38 33 85 50 طنب الصغرى 38 33 85 50 أبو موسى 38 33 85 50 .

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البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ولكنه حسن هذا الليلة.



الرياح: شمالية غربية من 12 الى 17 عقدة وتصل من 20 الى 25 عقدة احيانا خلال النهار.



وحذرت إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 75 بالمئة والصغرى 15 بالمئة.